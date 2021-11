Nota Bene Tome 3 : La Mythologie nordique

Depuis quelques années, la figure du viking est à la mode au cinéma tout comme celle des dieux nordiques, à l'instar de Thor, Loki et Odin dans l'univers Marvel. Mais si les clichés sur les vikings ont la peau dure, les dieux aussi ne sont pas épargnés ! Ce troisième tome de Nota Bene se propose de poser des bases solides sur les récits mythologiques nordiques : des récits chrétiens, qui ne reflètent sans doute pas toute la profondeur des croyances païennes du nord mais qui ont le mérite d'être souvent comiques, inattendus et diablement passionnants ! Amateurs d'hydromel et d'histoires fantastiques peuplées de nains, de géants et de combattants barbus, le bonheur est à portée de main !