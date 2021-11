Tout le tronc commun Tle générale. Edition 2021

En un seul ouvrage, toutes les matières du tronc commun de Tle générale : Philo, Anglais, Espagnol, Histoire-Géographie, Enseignement scientifique. Dans chaque matière : le cours, les méthodes clés et un entraînement ciblé, en conformité avec les nouveaux programmes. Pour chaque spécialité : - Le cours sous forme de fiches synthétiques et visuelles - Les méthodes clés - Des sujets guidés " Objectif Bac " , et leurs corrigés En accès gratuit, avec l'achat du livre, sur le site www. annabac. com - Des parcours de révision interactifs proposant, pour chaque thème du programme : des fiches, des quiz, des exercices et sujets corrigés - Des conseils pour bien s'orienter