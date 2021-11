The Dark Knight Returns. The Golden Child

Alors qu'une élection polémique approche et provoque un soulèvement sans précédent ou in de la population de Gotham, Batwoman, Superwoman et son jeune fière, le fils de Superman et wonder women, tentent de lever le voile sur la panique qui s'empare des citoyens de la ville. Car, derrière le candidat populiste se cache le seigneur d'Apokolips, le maitre de l'Anti-Vie, Darkseid ! DARK KNIGHT — THE GOLDEN CHILD, ou le récit complet qui fait directement suite aux événements de DARK KNIGHT III. Frank MILLER fait un retour fracassant dans le futur qu'il a bâti avec DARK KNIGHT RETURNS et DARK KNIGHT STRIKES AGAIN et suit désormais les aventures de Carrie Kelley, devenue Batwoman, le dernier espoir de Gotham. Il est ici associé au trait fantastique de Rafael GRAMPA, mélange détonnant entre Katsuhiro OTOMO et Frank QUITELY. Les deux auteurs tendent ainsi un reflet déformant de notre époque avec, en toile de fond, les tensions politiques qui animent de nos jours les foules réelles comme virtuelles.