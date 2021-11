Le monde à l'envers Tome 1 : L'envers du décor

Bienvenue dans un univers où la parodie règne en maître ! Installe-toi confortablement et découvre les savoureuses transformations de tes émissions préférées et leurs coulisses ! Au programme : "Koko Lanta", "Pascal Mon Grand Frère", "Cauchemar Au Restau" ou même "Qui Peut Epouser Mon Fils ? " Retrouve aussi Sidney, la star de la télé réalité qui a sa langue partout sauf dans sa poche... Et sois vigilant car cette BD renferme une vidéo cachée !