Batch Cooking Thermomix

Star de la cuisine, votre robot Thermomix® est le parfait allié du quotidien pour cuisiner vite et bien ! Associez ses fonctionnalités à l'organisation batch cooking et cuisinez en deux heures le dimanche pour toute la semaine ! Laissez-vous guider sans stress et partez à la découverte de 16 menus hebdo­madaires, conçus au fil des saisons, regroupant plus de 80 recettes inédites, dont des desserts : concoctez vos préparations le dimanche, assemblez-les et réchauffez-les le soir même... puis savourez ! Vous allez retrouver le plaisir de bien manger sans devoir vous creuser la tête et cuisiner pendant des heures ! Préparez-vous à une nouvelle révolution dans votre cuisine !