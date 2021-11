L'île des esclaves. Programme nouveau BAC 2022 1re - Parcours "Maîtres et valets"

A la suite d'un naufrage, des rescapés échouent sur une île étrange, où maîtres et valets sont contraints d'échanger noms, habits et conditions. Une nouvelle vie commence, fort réjouissante pour les uns et très amère pour les autres. Mais cette pièce utopique réserve bien des surprises : gagnés par l'empathie, les personnages donnent à l'inversion sociale un tour inattendu. Entre fable contestataire et fantaisie carnavalesque, L'Ile des esclaves bouscule l'ordre établi. Et Marivaux de pointer les travers de son temps en examinant sous un jour nouveau les rapports de servitude. + Etude de l'oeuvre- Arlequin, personnage de la commedia dell'arte- explications de textes- points de grammaire+ Parcours : "Maîtres et valets" - maîtres et valets de l'Ancien Régime- vers un renversement de la hiérarchie maître-valet+ Cahier photos+ Sujet de bac