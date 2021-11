Les aventures de Buck Danny Hors-série : Histoires courtes 1968-2020. Tome 2/2

Cet ouvrage rassemble les histoires courtes de "Buck Danny" parues dans Risque-Tout en 1955-56 et le Journal de Spirou : "C'était en 38", "Cet Homme est un héros", "Pourquoi ? ", "Pilote d'espace, "Mission impossible", "Le Pilote solitaire", "Hodgkinson, l'infirmier", "Une saucisse salée", "Le 13", "Le 1er Combat du sergent Hardouin" et "Les Derniers Combats". Agrémentés de présentations, d'informations techniques et d'illustrations rares ou inédites, ces deux albums anthologiques seront incontournables pour tous les collectionneurs !