Antifatigue. En 4 semaines, retrouvez 100 % de votre énergie grâce au sommeil

Le professeur Pierre Philip est le Grand spécialiste du sommeil en France et à l'étranger. Ses nombreux essais cliniques nationaux et internationaux ont révélé des découvertes scientifiques combattant définitivement la fatigue. En 30 ans, nous avons perdu 1h30 de sommeil. Anxiété, stress, rythme de vie... les conséquences sur nos vies et notre santé sont nombreuses et graves. Car notre sommeil, sans que nous le sachions, est notre plus grande ressource. Il apporte des bienfaits inouïs, mille fois plus efficaces que toutes les vitamines ou compléments alimentaires. Crucial pour notre organisme et notre mental, il est notre meilleur antifatigue. Et cela commence par l'agenda de votre sommeil, votre consultation personnalisée, des prescriptions fondamentales. En 4 semaines, vous allez retrouver votre sommeil et votre énergie !