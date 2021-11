Vraie folie

Ce 23 mai à Promise Falls commence comme n'importe quel samedi matin. Tout le monde vaque à ses occupations... Lorsque soudain, la ville retentit de sirènes d'ambulance, partout, des gens sont retrouvés inanimés. Un dénominateur commun : tous ont bu l'eau du robinet. Le réseau hydraulique de la ville est contaminé. Drame sanitaire ou crime de masse ? Pour l'inspecteur Barry Duckworth, la réponse ne fait aucun doute l'insaisissable meurtrier du nombre 23 a encore frappé. Et il ne va sûrement pas s'arrêter là... Le policier et le privé Cal Weaver vont devoir unir leurs forces dans une mortelle course contre la montre. Mais qui sait combien de fous furieux se sont donné rendez-vous à Promise Falls ?