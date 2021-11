Les Métamorphoses. 17 récits

Observez cet arbre dont les feuilles frémissent quand on le touche, ou encore cette fleur qui saigne quand on la cueille : en eux se cachent des êtres humains transformés par les dieux. C'est du moins ce qu'imaginaient les hommes de l'Antiquité, qui expliquaient ainsi les mystères du monde. Qu'elle serve de punition ou de récompense, la métamorphose révèle le caractère de ceux qui la subissent. Gare aux orgueilleux qui manquent de respect aux dieux, comme Arachné et les paysans de Lycie : ils pourraient bien finir chargés en araignée... ou en grenouille ! Les dix-sept récits rassemblés dans ce recueil rendent accessible l'univers merveilleux de cette oeuvre millénaire, dans une traduction moderne et fidèle au texte latin.