Terres d'Arran : Mages Tome 4 : Arundill

Arundill a six ans quand elle est achetée par l'alchimiste triste-sourire pour devenir à la fois sa disciple et sa fille adoptive... Vingt ans ont passé. Aujourd'hui la jeune femme appartient à l'ordre des Ombres et elle s'est jurée de retrouver celui qu'elle avait pris pour un père et qui lui a enseigné le grand Art. Elle brûle de se venger de ce qu'il lui a fait subir, même si pour ça elle doit enfreindre les règles et devenir elle-même une proie pour son ordre.