Les orphelins de l'aurore

Placé dans un orphelinat à sa naissance, Paul ne sait rien de ses origines. Son seul indice est l'étrange marque qu'il porte dans le bas du dos : " 0/XY ". A l'âge adulte, devenu pilote, il mène une existence sans attaches, rythmée par les escales et les amours sans lendemain - comment se construire quand on ignore d'où l'on vient ? Mais son passé le rattrape lorsqu'il reconnaît les mystérieux symboles sur le dossier d'un grand généticien qui vient de mourir : l'énigme de sa naissance serait-elle liée à un secret bien plus ancien, bien plus vertigineux encore ? Du Brésil à la Tanzanie, de la Haute-Provence au monastère de la Grande Chartreuse, Paul s'élance à la recherche des pièces manquantes de son histoire... Sur un tempo endiablé, digne des meilleurs récits d'aventures, Eric de Kermel nous emporte dans une (en)quête initiatique haletante.