One-Punch Man Tome 20 : C'est parti !

Saitama est trop puissant ; tellement puissant qu'il élimine tous les monstres les plus farouches avec un simple coup de poing. Découvrez l'histoire du plus puissant des super-héros dans ce manga qui va vous mettre K. O. !! Les héros de classe S organisent une réunion stratégique pour préparer l'assaut sur l'Association des monstres, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et l'intervention de Bogosse Masqué ne va faire qu'empirer les choses... C'est alors que l'arrivée de King remonte la motivation des troupes ! La bataille finale est sur le point de commencer !!