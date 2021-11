Ollie & l'Alien

La vie d'Ollie était plutôt ennuyante jusqu'au jour où les Aliens entrent en contact avec la Terre et le cherchent ! A base de conflits aérospatiaux, de combats avec des extraterrestres et de coursespoursuites à Los Angeles, cet album raconte l'histoire d'amour entre Ollie et l'Alien. Mais c'est aussi une réflexion sur les relations humaines et sur la pression que la société exerce sur le couple. Car si le leur ne fonctionne pas, la Terre sera détruite.