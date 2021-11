A cent à l'heure ! 13 nouvelles sur la vitesse, Edition 2020-2021

Qu'ont en commun un pilote automobile, une skieuse intrépide et un homme d'affaires ? Tous sont obnubilés par la vitesse. Qu'il s'agisse de remporter une course ou de conclure un marché, aller vite permet de prendre de court ses concurrents et de les coiffer au poteau. Les succès des plus rapides nous fascinent... ou nous agacent. N'avons-nous pas le droit de revendiquer parfois la lenteur, voire la paresse ? Quitter la ville et son rythme fébrile, rester immobile sur un trottoir roulant, écosser des petits pois : voilà les nouveaux actes de rébellion ordinaire de ceux qui refusent de vivre à cent à l'heure. Spécialement conçu pour les étudiants de BTS, en lien avec "A toute vitesse ! ", le thème au programme en 2020-2021, A cent à l'heure ! est le recueil indispensable pour nourrir l'épreuve d'écriture personnelle à l'examen.