Nains Tome 18 : Ararun du Temple

La cité d'Ysparh est rongée par la corruption. Elle ne tient que grâce à la détermination de sa garde à maintenir l'ordre et l'équité. Le nain Ararun et l'elfe bleue Antalya en sont les redoutés capitaines, l'un pour la finesse de son esprit, l'autre pour le fil de son épée et les deux pour leur obstination légendaire. Alors, quand l'un des princes est assassiné avant des élections, ils sont les seuls capables de démêler cette sale affaire avant le début du scrutin...