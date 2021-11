Heraclès Tome 3 : L'apothéose du demi-dieu

En capturant Cerbère, Héraclès accomplit le douzième et dernier des travaux que lui a imposés Héra. En plus du gardien des portes du Tartare, il ramène des Enfers une promesse, celle de devenir le protecteur de la ville de Calydon, en épousant l'une des filles du souverain. A son arrivée au palais, le roi OEnée lui apprend cependant que la belle Déjanire, sur qui le héros vient de jeter son dévolu, est déjà courtisée par Achéloos, le dieu-fleuve. Au terme d'un spectaculaire affrontement, Héraclès le terrasse et peut alors fonder une nouvelle famille. Mais sans le savoir, il se dirige dès cet instant vers une fin tragique, car se profile le plus pernicieux ennemi auquel il ait jamais eu à faire face : l'ennui...