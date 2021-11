Plan comptable général. Edition 2020-2021

Le plan comptable général 2020/2021 est conforme au Recueil des normes comptables françaises au 1er janvier 2020. Une présentation claire : - Système de base : comptes imprimés en noir. - Système abrégé : comptes imprimés en noir gras. - Système développé : comptes du système de base et comptes imprimés en bleu. Retrouvez la liste intégrale des comptes du plan comptable général : - CLASSE 1 Comptes de capitaux - CLASSE 2 Comptes d'immobilisations - CLASSE 3 Comptes de stocks et en-cours - CLASSE 4 Comptes de tiers - CLASSE 5 Comptes financiers - CLASSE 6 Comptes de charges - CLASSE 7 Comptes de produits - CLASSE 8 Comptes spéciaux Autorisé aux examens et concours