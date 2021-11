L'amie prodigieuse Tome 3 : Celle qui fuit et celle qui reste

Après L'amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste est la suite de la formidable saga dans laquelle Elena Ferrante raconte cinquante ans d'histoire italienne et d'amitié entre ses deux héroïnes, Elena et Lila. Nous sommes à la fin des années soixante, les événements de 1968 s'annoncent, les mouvements féministes et protestataires s'organisent, et Elena, diplômée de l'Ecole normale de Pise et entourée d'universitaires, est au premier rang. Elle vient de publier un roman inspiré de ses amours de jeunesse (et notamment d'une scène à Ischia figurant dans Le nouveau nom) qui rencontre un certain succès tout en faisant scandale. Lila, elle, a quitté son mari Stefano et travaille dur dans une usine de saucisses où elle subit le harcèlement des hommes et découvre les débuts de la lutte prolétaire. Pour autant, le lien qui unit les deux jeunes femmes est toujours aussi fusionnel, tiraillé entre amour, haine et jalousie. Chacune prendra part à sa manière aux grands bouleversements qui secouent l'Italie et qui s'inscrivent dans la quête qu'elles mènent depuis l'enfance : échapper à leurs origines sociales et affirmer leur condition de femmes libres.