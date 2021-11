Culture générale et expression BTS 1re année

S'interroger sur les grandes questions de société et comprendre les enjeux du monde contemporain, telles sont les orientations de l'enseignement de culture générale en première année de BTS. A l'heure des fake news et des buzz à répétition, quel est le rôle des médias, et peut-on encore les croire ? Marchés globalisés et culture de masse... Pourquoi voyager aujourd'hui si je suis partout comme chez moi ? Dans un pays qui se revendique l'héritier des Lumières et la patrie des droits de l'homme, peut-on pour autant tout dire ? L'avènement du Web et des réseaux sociaux change-t-il la donne ? Autant de problématiques explorées à travers les 9 chapitres de ce manuel, mis à jour et enrichi de nouveaux thèmes, pour vous donner tous les outils indispensables à la préparation du BTS.