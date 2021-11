A toute vitesse ! BTS Français Anthologie Culture générale et Expression, Edition 2020-2021

Une anthologie sur le thème de culture générale et expression au programme des sessions 2020-2021. Soixante documents, des analyses précises et de nombreux outils pour préparer l'épreuve. Les questions abordées La vitesse a toujours été valorisée, associée à l'idée de vies fulgurantes et exceptionnelles. Mais notre époque en voit le triomphe dans tous les domaines. La rapidité est par ailleurs devenue une compétence nécessaire : il faut être réactif, prendre des décisions dans l'urgence... Nombreux sont cependant ceux qui refusent l'accélération constante de nos vies et prônent le retour à des rythmes plus lents, mieux ancrés dans les cycles de la nature. Comment donc prendre le temps de vivre sans pour autant se priver de tous les possibles qu'offre la vitesse ? L'anthologie - 60 documents : essais, articles de presse, essais, textes littéraires, images, films. - Trois questions pour guider la lecture de chaque document Des compléments très utiles - Des enquêtes web pour préparer des exposés - Des sujets blancs guidés - Des fiches de méthode Et un guide pédagogique sur www. classiques-et-cie. com, en accès gratuit réservé aux enseignants.