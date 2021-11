Batman Joker War Tome 1 : Tome 1

Après avoir libéré la ville de Gotham du joug de Bane, Batman et Catwoman s'associent pour rendre la justice dans la cité à reconstruire. Mais une affaire ancienne qui a impliqué la féline cambrioleuse et les plus grands ennemis du Chevalier Noir menace de refaire surface alors que le Designer, une légende urbaine du milieu criminel, fait sa réapparition. Selina va devoir faire un choix entre ses anciennes et ses nouvelles relations. Batman Joker War débute la reprise de la série principale Batman par James Tynion IV (Batman Eternal, Detective Comics, Justice League Dark). Spécialiste des castings étendus, le scénariste s'empare de la faune criminelle de Gotham et donne a chacun son quart d'heure de gloire, tout en réservant une place de choix au plus illustre d'entre eux — le Joker —, que lion découvre ici accompagné d'une nouvelle collaboratrice : Punchline. Pour animer cette dangereuse galerie, les meilleurs dessinateurs de DC se donnent la réplique, parmi lesquels lorge Jimenez, Tony Daniel ou encore Guillem March.