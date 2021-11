L'épopée de la franc-maçonnerie Tome 2 : Les bâtisseurs

Pour construire la Maison de Dieu, bâtir le temple de l'esprit. Jérusalem, 1187 après J. -C. Après un siège de plusieurs semaines, l'armée de Saladin a pris la ville aux chrétiens. Dans la débâcle, une veuve s'adresse à Hughes, jeune tailleur de pierre français. Elle lui annonce qu'il est le maillon d'une chaîne et lui remet alors une pierre comportant une croix gravée... Bien des années plus tard, les descendants de Hughes feront ainsi partie des plus grands bâtisseurs de l'Histoire, impliqués dans la construction de monuments chrétiens comme la cathédrale de Cologne, ou l'Abbaye de Westminster de Londres. Centré sur les Bâtisseurs, ce second volume de L'Epopée de la franc-maçonnerie nous raconte également en creux le passage de la franc-maçonnerie opérative à la franc-maçonnerie spéculative qui aurait eu lieu en Angleterre et en Ecosse. C'est à cette époque que sont décrits les Anciens Devoirs, racines des rituels maçonniques modernes.