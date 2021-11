Ces deux chapitres tirés des Essais ont en commun de traverser l'Atlantique pour aller à la rencontre du "Nouveau Monde". Qui sont-ils, ces Indiens, ces Incas, ces Aztèques que les Européens découvrent si différents d'eux ? Que nous apprennent-ils de nous et de l'humanité ? Rien de tel que la pensée sautillante de Montaigne pour mettre en doute nos préjugés et sortir de cette lecture la main tendue vers l'autre. Au fil du recueil : 2 analyses de textes, 1 commentaire de texte. Le dossier est composé de 8 chapitres : 1 Histoire littéraire : L'humanisme ; 2 Michel de Montaigne et son temps ; 3 Présentation des Essais, des" Cannibales" et des "Coches" ; 4 Les mots importants des "Cannibales" et des "Coches"(trouver et l'invention ; cannibale et barbare) ; 5 Les exercices écrits (dissertation ; contraction de texte et essai) ; 6 La grammaire ; 7 Groupement de textes : "Notre monde vient d'en trouver un autre" André Thévet Singularités de la France Antarctique, Jean de Léry Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, Claude Lévi-Strauss Tristes tropiques, Jean-Christophe Rufin Rouge Brésil ; 8 Exercices d'appropriation.