Joyeux journal Mathou. Edition 2021

Parce qu'en 2021, tout ira bien (ou presque), voici l'agenda joyeux et positif de Mathou pour accompagner chacune de vos journées ! Un agenda ? Un carnet de bord ? Mieux que ça, un joyeux journal ! Notez ici vos vacances, rendez-vous chez le dentiste et autres mojito parties, mais aussi vos non-résolutions, vos rêves, vos wishlists et vos moments rien qu'à vous. Parce qu'en 2021, tout ira bien (ou presque) ! Inclus : 60 stickers, des wishlists, des doodlings, et 1 pochette à n'importe quoi. Janvier, fais-nous rêver ! Février, des câlins à soudoyer ! Mars, pas de farces ! Avril, ne te fais pas d'bile ! Mai, ne jamais dire jamais ! Juin, j'te fais pas de dessin ! Juillet, c'est yeah ! Août, où tout est doux ! Septembre, range ta chambre ! Octobre, tu es sobre (mais rempli d'amies) ! Novembre, reste pas dans l'ombre ! Décembre, décorons ton arbre !