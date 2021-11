Essais. Des Cannibales (I, 31) Des Coches (III, 6)

Les Essais nous rappellent que les études littéraires, les "humanités", selon l'expression de l'époque, avaient pour ambition la formation morale de l'homme et non l'acquisition de connaissances : "Le gain de notre étude, c'est en être devenu meilleur et plus sage". Cet humanisme a inspiré l'honnête homme du XVIIe siècle puis le philosophe des Lumières. A une époque où la nouveauté est érigée en dogme et l'excès en critère de qualité, il est plus que jamais nécessaire de lire et relire Montaigne. Le recueil contient 30 extraits et 6 essais.