Mon Chirac. Une amitié singulière

Sa première rencontre avec Jacques Chirac, à l'hôtel de Matignon en 1976, Alain Juppé ne l'a jamais oubliée : "Une présence physique qui occupait tout l'espace. "Dans ce livre en forme de confession, commencé avant la disparition de l'ancien Président, il raconte l'histoire de ce couple politique inédit qu'ils formèrent pendant près de quarante ans. C'est un portrait en creux qui se dessine ici avec vérité, un brin de nostalgie et beaucoup de tendresse. Celui d'une amitié singulière fondée sur un respect mutuel et La passion commune de servir la France dans Lequel L'ancien maire de Bordeaux ne cache rien de son admiration. "Cette empathie entre un peuple et l'homme qui l'incarne est une alchimie qui ne se prête pas toujours à L'analyse car c'est un élan du coeur." Tout comme cet hommage.