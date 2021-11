Agenda familial Mémoniak. Tous les outils pour s'organiser en famille. Avec 1 stylo , 700 autocollants, 1 planche de blocs-notes autocollants, Edition 2021

Pratique, cet agenda permet de s'organiser en famille et donne un aperçu global de tout ce qu'il y a à faire chaque semaine : les rendez-vous de toute la famille, les menus à préparer, les choses à ne pas oublier. Retrouvez cette année encore la liste des menus de la semaine à compléter et la liste de courses détachables à remplir au fur et à mesure, et à emporter avec vous au supermarché. Chaque semaine, profitez d'une nouvelle astuce cuisine, bricolage, santé... pour toute la famille, et complétez votre agenda de notes au fil des mois. Plus de 700 autocollants colorés vous permettent de repérer en un coup d'oeil les moments-clés de la semaine. En bonus : - 30 pages d'infos pratiques et de notes pour toute la famille (calendrier des fruits et légumes, idées de recettes, calendrier des anniversaire, emplois du temps des enfants, etc.) - un stylo attaché à l'agenda pour avoir toujours de quoi noter - une planche de jolis blocs-not