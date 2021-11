Goblin slayer Tome 9

Engagés pour sauver une jeune noble guerrière partie chasser des gobelins, le Crève-Gobelins et son groupe d'aventuriers doivent rejoindre les montagnes enneigées du Nord. Arrivés sur place, ils se rendent compte que ces gobelins-là représentent une menace jamais rencontrée jusqu'alors. De la neige, des giclées de sang et une nouvelle épreuve pour nos aventuriers !! Et, comme d'habitude, une nouvelle inédite rédigée par l'auteur du roman, Kumo Kagyu, vous attend en fin de tome !!