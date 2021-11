La magie de la digestion. Le secret des combinaisons alimentaires pour retrouver l'équilibre

Vous avez souvent mal au ventre ou vous vous sentez ballonné après les repas ? Vous piquez du nez systématiquement après tous vos déjeuners ? Vous ne parvenez pas à perdre du poids malgré les régimes que vous vous imposez ? Et si ces problèmes provenaient d'une mauvaise connaissance de notre système digestif ? Le docteur Kahina Oussedik, biochimiste alimentaire, s'intéresse de près à toutes les réactions chimiques complexes qui animent notre usine intérieure. Avec l'expertise médicale du docteur Karim Ferhi, chirurgien urologue, elle révèle le secret des combinaisons alimentaires pour optimiser notre digestion et améliorer l'absorption des nutriments. Ainsi, apaisés des maux digestifs qui nous gâchent la vie, nous pouvons renouer avec une alimentation naturelle et gourmande qui limite le stockage et permet de retrouver la ligne.