Fables (livres VII à XI)

Fables de La Fontaine (livres VII à XI) Le roi lion, le loup cruel, Jeannot lapin... On croit connaître les Fables de La Fontaine ! Et pourtant, son deuxième recueil (livres VII à XI) paru en 1678, nous offre des fables plus complexes, nourries de la tradition orientale et même des débats philosophiques du moment. A côté des animaux, beaucoup de personnages humains (curé, laitière, juge, savetier, berger...) présentent une peinture sans complaisance de la société du XVIIe siècle. Mais c'est toujours avec humour et fantaisie que La Fontaine s'amuse des faiblesses ou de la bêtise de l'homme, tout en invitant le lecteur à une sagesse teintée d'épicurisme. Par la virtuosité de sa versi cation, la vivacité de ses récits et la profondeur de ses analyses, La Fontaine donne ses lettres de noblesse au genre de la fable. - Le texte intégral des livres VII à XI annoté - Six questionnaires d'analyse de l'oeuvre - Une présentation de La Fontaine et de son époque - Le genre de l'oeuvre et sa place dans l'histoire littéraire - Une rubrique "Portfolio" pour la lecture d'images - Un dossier "Spécial bac" proposant un groupement de textes et des sujets d'écrit sur le parcours : Imagination et pensée au XVIIe siècle.