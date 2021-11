Mickey et la terre des anciens

Dérive des continents. Dans un monde où chacun vit sur de précaires lopins de terre flottants pouvant à tout moment être emportés par de violentes tempêtes, Mickey, maître cordier, a pour mission de tenir en place ces fragiles îles volantes. Sans cesse sollicité, son travail lui évite de trop penser à la perte récente de son ami Dingo. Jamais Mickey n'a été aussi seul et démuni. Il doit pourtant affronter le tyrannique seigneur Fantôme, voleur des terres des plus pauvres. Pour cela, il se réconcilie à contrecoeur avec Minnie, un peu trop occupé à vainement rechercher un continent chimérique et s'allie à Pat Hibulaire, leader d'une guilde indépendante aux agissements douteux, qui lui cache toutefois une bien belle surprise.