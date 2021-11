Le batch cooking au Cookeo, c'est facile ! Les petits livres de recettes Moulinex

Gagnez un temps précieux en adoptant le batch cooking au Cookeo ! Découvrez 12 semaines de menus complets et savoureux, à préparer grâce à votre Cookeo le week-end ou pendant vos temps libres. Vous n'aurez plus qu'à assembler vos petits plats la semaine et profiter enfin de vos soirées sans faire une croix sur une alimentation variée et équilibrée !