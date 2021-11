Les essais, Des cannibales et Des coches. Parcours associés : Notre monde vient d'en trouver un autre

Fasciné par le Nouveau Monde et la diversité humaine, Montaigne dénonce la violence des conquistadores et les préjugés assimilant les "Cannibales" à des "barbares". Finalement, qui est le vrai "sauvage" ? Lire Montaigne aujourd'hui, c'est revivre l'aventure d'une pensée libre. C'est aussi, à la lumière du parcours associé, réfléchir sur les rites anthropophages et sur le regard de l'étranger en littérature.