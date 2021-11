A toute vitesse ! Edition 2020-2021

"Vite fait bien fait", "et que ça saute ! ", illico presto, ASAP : ces expressions que nous employons au quotidien révèlent la frénésie de nos modes de vie. Et pour cause ! Les transports sont de plus en plus rapides, les communications instantanées, les technologies en mutation permanente. Aucun aspect du monde moderne n'est épargné. Si bien que, pris dans une folle cadence, nous avons parfois l'impression de perdre pied. Refusant cette perpétuelle course contre la montre, nombreux sont ceux qui érigent la lenteur en nouvel art de vivre. Ils prônent le slow food, la méditation, la marche à pied... Comment retrouver le plaisir du temps long sans renoncer au progrès ? Dans une société qui voue un culte à la vitesse, pouvons-nous encore choisir le rythme auquel nous cheminons ?