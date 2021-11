Les royaumes de feu Tome 12 : Les rebelles de Pantala

Le troisième cycle de la saga best-seller de Tui T. Sutherland. Criquette et ses amis sont en fuite depuis qu'ils ont volé le Livre de Clairevue. Leur mission ? Renverser le régime totalitaire de la reine Frelonne et empêcher une guerre d'éclater. Une opération dangereuse pour une poignée de dragonnets recherchés à travers tout le continent ! De nouveaux clans flamboyants, un univers fascinant, une intrigue captivante et l'amitié indéfectible de jeunes dragons au destin héroïque.