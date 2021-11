Mise en scène

Quand la vie vous réserve votre plus grand rôle. Après l'échec de ses deux mariages et l'envol de ses enfants, Kait, journaliste, décide de prendre du temps pour elle. Lorsque le hasard met Zack Winter, un producteur de télévision, sur sa route, elle se lance dans l'écriture d'une série inspirée par la vie de sa grand-mère, pionnière de l'émancipation des femmes. Kait va vivre à Los Angeles aux côtés d'une équipe de tournage qui devient peu à peu une seconde famille, jusqu'à ce que le destin frappe Kait en plein coeur, la mettant face à la plus cruelle épreuve qu'une mère puisse affronter.