Agatha Raisin enquête Tome 24 : Gare aux empoisonneuses

Personne ne peut rester indifférent au charme de Gloria French, une veuve londonienne au rire sonore et aux joues bien roses ! Les habitants des Cotswold ont accueilli avec joie cette dame toujours prête à rendre service et à lever des fonds pour l'église. Même si sa fâcheuse manie à emprunter des choses à ses voisins, sans jamais les rendre, en irrite plus d'un... Lorsqu'on retrouve Gloria empoisonnée par un vin de sureau qu'elle avait justement "emprunté" , c'est le choc. Qui pouvait lui en vouloir ? A Agatha de résoudre l'énigme et de trouver l'empoisonneur ou l'empoisonneuse...