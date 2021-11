Cahier de francais 2de. Edition 2020

Un cahier pour s'approprier la langue française et construire sa culture littéraire Un cahier tourné vers la littérature : + de 250 extraits littéraires qui servent de supports aux exercices, représentatifs des objets d'étude du programme Un cahier couvrant tout le nouveau programme de 2de : - 20 fiches dédiées aux objets d'étude et à l'histoire littéraire - 21 fiches de langue, pour aider l'élève à bien s'exprimer et à bien rédiger - 17 fiches dédiées aux nouveaux exercices du Bac - 5 fiches de méthode pour aider les élèves à organiser leur travail Une préparation en douceur aux nouvelles épreuves du Bac - 22 fiches consacrées aux nouvelles épreuves (commentaire, essai, contraction de texte, dissertation sur oeuvre, etc.) - Des exercices " Vers le Bac " et " Question de langue " au fil des fiches Des rabats intelligents : frise d'histoire littéraire illustrée, les genres, les figures de style et les classes grammaticales