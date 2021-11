Front populaire N° 2, automne 2020 : L'Etat profond. Le vrai pouvoir à abattre

Front populaire 2, " L'Etat profond " Fondée par le philosophe Michel Onfray, la revue Front populaire propose de réfléchir à notre société et son avenir. Cette ambitieuse publication trimestrielle de 160 pages réunit de prestigieuses signatures du monde politique et intellectuel ; elle se veut un espace de débat entre toutes les sensibilités souverainistes. Le numéro 2 est consacré à l'" Etat profond ". Comment la démocratie a-t-elle pu être confisquée par une élite de technocrates qui contrôlent les rouages de l'administration et contournent la souveraineté populaire chaque fois que l'opinion du peuple ne leur convient pas ? Que ce soit au coeur de la machine étatique française ou dans les hautes sphères de la bureaucratie bruxelloise, des " experts " souvent influencés par les entreprises privées et les lobbies dirigent tout un pan de la vie publique sans avoir de comptes à rendre aux citoyens. La crise sanitaire a également montré que les laboratoires pharmaceutiques exerçaient des pressions sur les instituts médicaux pour mettre en avant des traitements coûteux plutôt que des médicaments bon marchés. Quant à la grande presse, qui ne survit qu'avec l'aide des subventions du pouvoir, elle est presque intégralement entre les mains de quelques personnalités fortunées qui s'en servent pour imposer leur idéologie. Il est donc grand temps d'envisager des solutions concrètes afin de rendre son sens au vote des électeurs et de sauver la démocratie de tous ceux qui, à l'intérieur même de l'Etat, cherchent à en saper les fondements.