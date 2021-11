Fables, Livres VII à XI. Avec le parcours "Imagination et pensée au XVIIe siècle"

Le deuxième recueil des Fables (livres VII à XI), suivi d'un parcours littéraire " Imagination et pensée au XVIIe siècle " . Dans une édition conforme aux nouveaux programmes de français du lycée, incluant notamment des prolongements artistiques et culturels et un dossier Nouveau bac. L'oeuvre Le lion, monarque absolu, met à mort ceux de ses sujets qui n'ont pas la chance de lui plaire. Une laitière, qui espérait s'enrichir à la ville, voit ses rêves s'écrouler... Dans les fables qui composent les livres VII à XI, La Fontaine dresse - sous des apparences plaisantes - un tableau sans concession du Grand Siècle. Ce faisant, il nous offre un art de vivre fondé sur la rêverie, l'amitié et l'amour. Le parcours " Imagination et pensée au XVIIe siècle " 10 textes du XVIIe siècle pour comprendre comment la fiction peut se mettre au service des idées. La réflexion est organisée selon ce plan : 1. L'imagination : une ennemie de la pensée, pour les philosophes et les moralistes 2. L'imagination : une alliée de la pensée, pour les auteurs de fiction 3. Le recours aux images pour soutenir une pensée Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre des nouveaux programmes : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, la rubrique " Des clés pour vous guider " - après le texte : - des repères sur l'oeuvre - un groupement de textes complémentaires sur le thème du procès de la Cour - des sujets types pour l'écrit et l'oral du nouveau bac français Des prolongements artistiques et culturels 6 oeuvres révélatrices de la place des arts à la cour du roi Soleil, et des outils pour les analyser. Et un guide pédagogique Sur www. classiques-et-cie. com. En accès gratuit réservé aux enseignants, il inclut tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac, des lectures d'images.