Edens Zero Tome 10 : Notre futur

Wise a été gravement touché. Rebecca et Happy filent sur le Belial Gore pour lui apporter un médicament qui pourrait le sauver. Sur le trajet, ils sont confrontés à Sylphe du vent qui parvient à les emprisonner. Shiki et Homura tentent de les secourir, mais ils sont aussitôt stoppés par Sylphe et son frère. L'affrontement contre Drakkhen se précise, mais l'avenir s'assombrit brusquement pour l'équipage de l'Edens Zero...