Des cannibales ; Des coches. Avec un parcours "Notre monde vient d'en découvrir un autre"

Deux des essais de Montaigne, parmi les plus marquants, suivis d'un parcours littéraire " Notre monde vient d'en découvrir un autre " . Dans une édition conforme aux nouveaux programmes de français du lycée, incluant notamment des prolongements artistiques et culturels et un dossier Nouveau bac. L'oeuvre Dans ces deux essais, avec la liberté de pensée et de ton qui le caractérise, Montaigne dénonce les préjugés des Européens et s'insurge contre l'extermination des Indiens. Pour faciliter l'accès à l'oeuvre, le texte de Montaigne, annoté et commenté, est accompagné de sa traduction en français moderne (traduction de Guy de Pernon). Le parcours " Notre monde vient d'en découvrir un autre " 10 textes pour comprendre comment la découverte du Nouveau Monde a ébranlé bien des certitudes. La réflexion est ordonnée selon ce plan : 1. S'émerveiller face au Nouveau Monde 2. Traduire, nommer, définir : être un passeur de la différence 3. Témoigner, prendre parti, construire une légende Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre des nouveaux programmes : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, la rubrique " Des clés pour vous guider " - après le texte : - des repères sur l'oeuvre - un groupement de textes complémentaires " Dénoncer les préjugés " - des sujets types pour l'écrit et l'oral du nouveau bac français Des prolongements artistiques et culturels Une sélection de 6 documents visuels faisant écho aux Grandes Découvertes, et des outils pour les analyser. Et sur www. classiques-et-cie. com, en accès gratuit - le guide pédagogique (réservé aux enseignants), avec de nombreuses informations complémentaire et tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac, des lectures d'images - des extraits de l'oeuvre sonore réalisée avec HistOdio