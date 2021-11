Fables. Livres VII à XI, Edition 2020

"La Cour du Lion", "La Laitière et le Pot au lait"... Ce sont plus de quatre-vingts fables à découvrir dans ce recueil. A travers les figures familières qui peuplent ces récits plaisants, La Fontaine porte un regard critique sur la société du VXIIe siècle et propose une réflexion profonde sur la condition humaine. Ces fables font de l'imagination et de la poésie d'efficaces instruments de connaissance, délivrant des leçons de sagesse qui n'ont rien perdu de leur actualité.