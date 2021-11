La foire de nuit

Au milieu de la forêt, loin de la ville, l'étrange foire de nuit promet à ses visiteurs des expériences inoubliables. Les lampes éclairent les mystérieuses caravanes dorées de la troupe où le directeur a réuni les monstres les plus étranges sortis tout droit du bestiaire de l'Europe de l'Est. Ces personnages sont-ils bien réels ? Et surtout inoffensifs ? En suivant le personnage principal, le lecteur lui-même, sera mis en danger...