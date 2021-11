Les vacances de Nor

Quel désastre ! Les grandes vacances sont arrivées et Norbert ne pourra pas rester tranquillement dans sa chambre. Direction un petit village oublié du monde empreint de mystère et de magie, là où vivent ses grands-parents. Renfrogné, le jeune garçon se fera pourtant très vite de nouveaux amis avec qui il vivra d'époustouflantes aventures car, au plus profond de la forêt, une créature aussi légendaire que terrifiante rôde...