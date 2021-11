Le livre de cuisine. 1500 recettes, Edition 2021

La réédition d'un livre de référence ! 1500 recettes des plus classiques aux plus créatives, pour tous les jours et pour les grandes occasions, détaillées pas à pas, avec leurs conseils et variantes. Une mine d'idées, de trucs, d'astuces et tours de main, pour tous les budgets. Simplifiez-vous la vie ! Les bases de la cuisine : Sauces et marinades, Soupes, Viandes, poissons et oeufs, Légumes et céréales, Pâtes, gâteaux et entremets, Fruits, Confitures et mignardises, Glaces, Boissons. Tous les classiques de la cuisine française et régionales : Pot-au-feu et blanquette, Poulet rôti, Moules marinières, Brandade, Aïoli, Farcis provençaux, Soupe corse, Baeckeoffe, Tartiflette, Far breton, Kouglof, Cannelés bordelais, Tarte Tatin... Les recettes actuelles : Carpaccios, Gravlax, Thon cru soja sésame, Tempura de fruits ou de légumes, Pavlova, Carrot cake, Mojito... Et les incontournables de la cuisine d'ailleurs : Couscous, Mafé, Accras, Currys et tagines, Nems et soupes chinoises, Houmous et baba ganoush, Caponata, Focaccia, Risottos, Pâtes carbonara, aglio olio ou all'arrabbiata, Tortilla aux pommes de terre, Paella... S'il ne fallait qu'un livre, ce serait celui-là !