Il est temps de devenir l'héroïne de sa propre vie ! Passionnée par Jane Austen et les soeurs Brontë, Winona Farmington a toujours désiré faire carrière dans l'édition à New York. Malheureusement, elle doit quitter l'université pour retourner s'occuper de sa mère malade dans le Michigan. Des années plus tard, coincée dans une relation amoureuse médiocre et sans perspectives professionnelles, Winnie s'évade en regardant Beauchamp Hall, une série télé historique. Une énième déception lui fait alors l'effet d'un électrochoc. Du jour au lendemain, la jeune femme s'envole pour l'Angleterre et pose ses valises dans le charmant village où est tournée sa série favorite. Elle y découvre l'envers du décor, se liant d'amitié avec les propriétaires du château qui l'a tant fait rêver. A leurs côtés, Winnie tentera de reprendre sa vie en main et d'en devenir l'héroïne...