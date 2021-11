C'est meilleur quand c'est bon. Le livre qui donne du goût à la vie

C'est meilleur quand c'est bon, le programme court porté par Emmanuelle Jary est enfin adapté en livre ! Cheminez au fil des saisons dans l'univers drôle et léger de la critique culinaire qui sillonne la France pour découvrir les meilleures tables du pays. Découvrez des recettes, mais aussi des focus produits, des adresses, des pages conseils et des pages spécifiques aux spécialités des régions et des villes pour visiter la France autrement. 50 recettes phares tirées de l'émission, dont une dizaine inédites - Des recettes des chefs des lieux les plus plébiscités - Les astuces d'Emmanuelle qui a une réelle expertise culinaire - Les produits et recettes triés par saison - Un ancrage dans les régions qui permet de garder l'esprit de découverte et de visite des vidéos. C'est meilleur quand c'est bon, est un programme court qui existe depuis 4 ans disponible sur youtube, facebook et le site dédié. Dans les vidéos, Emmanuelle Jary visite des restaurants en France et à l'étranger et nous partage ses coups de coeur et son goût pour les bonnes tables.