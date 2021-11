Nouvelles de Hongrie

C'est à un voyage rude et puissant en Europe centrale, dans la Mitteleuropa, que nous invite ce nouveau volume de la collection "Miniatures", qui en compte désormais trente-six, sur ce principe de la mise en valeur des rouages intimes d'un pays vu par ses propres auteurs contemporains. Depuis la révolution de 1956 réprimée dans le sang par le pouvoir soviétique, depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et la disparition progressive du rideau de fer, depuis l'ouverture de la Hongrie à l'Europe de l'Ouest et au monde dans la foulée, cette Mitteleuropa ne cesse de se reconstituer à l'intérieur de l'Union européenne, sur les ruines de l'ancien Empire austro-hongrois. Les sept frontières actuelles de la Hongrie, avec l'Autriche, la Slovaquie, l'Ukraine, la Roumanie, la Serbie, la Croatie et la Slovénie, disent bien à quel point cette terre magyare, forte de dix millions d'habitants, est au coeur de l'Europe centrale. La culture hongroise, c'est d'abord une langue, une langue qui a survécu comme un îlot au milieu d'un océan de parlers indo-européens et dont les nombreux emprunts au slave et au germanique n'ont pas altéré la structure profonde, marquée par l'agglutination et l'harmonie vocale. C'est ensuite le triangle de création artistique Prague-Vienne-Budapest, l'un des plus fertiles de l'histoire de l'humanité...